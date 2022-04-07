Глава Украины и его команда в вопросе ограничительных мер - максималисты, отметили в ОП.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак перечислил разрушительные санкции, которые могут остановить войну Российской Федерации против Украины.

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

"Я всегда повторяю в общении с нашими западными партнерами, что разрушительные санкции могут остановить войну. Президент Украины и его команда в вопросе санкций - максималисты", - заявил Ермак.

Он пояснил, что конкретно нужно Украине.

В частности, отключение всех российских банков от мировой финансовой системы, а не только тех, которые уже попали под санкции. В этой связи руководитель ОП просит не забывать о российском "Газпромбанке".

Также власти Украины настаивают на полном закрытии портов демократического мира для российских судов и на нефтяном эмбарго в любом формате.

"Полный запрет торговли российской нефтью или запрет перечислять в Россию деньги за поставленную нефть", - заявил Ермак.

Также он подчеркнул, что газовое эмбарго должно стать неизбежным.

"Евросоюз должен начать реально сокращать покупку российского газа. Это жизненно необходимо для них. Поэтому, чем быстрее это начнется - тем меньшими будут потери стран Евросоюза вследствие дальнейшей агрессии России, которая может коснуться Европы", - подчеркнул он.

Кроме того, руководитель ОП заявляет, что западные лидеры должны найти правильные слова, чтобы побудить западные компании выходить из РФ.

"Нам нужно максимальное ограничение транспортного сообщения с Россией, максимальное ограничение российского экспорта. Нужны максимальные визовые ограничения для граждан России", - заявил Ермак.

По его убеждению, лишь жесткие действия способны остановить Россию.

"Потому что только такой язык они понимают", - отметил Ермак.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала враг атаковал военные объекты, а потом и мирное население, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе, Николаеве и Одессе.

Ряд западных стран ввели против российской стороны новые санкции.

6 апреля государства запада объявили о новом пакете ограничительных мер против РФ, в который входило, в частности, блокировка новых инвестиций, ограничения против нескольких системных российских банков и дополнительные персональные санкции.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для предупреждения новой кровавой волны на Донбассе против РФ необходимо ввести действительно "болезненный" пакет ограничительных мер.

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