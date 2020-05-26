Минреинтеграции готовит стратегию экономического восстановления Донбасса

При министерстве будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки стратегии.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало работу над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса с целью обеспечения условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В частности, при министерстве будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки стратегии.

«Соответствующие письма с приглашением присоединиться к работе были направлены Минреинтеграции 189 учреждениям, среди которых: органы государственной власти; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ); ассоциативные объединения; научно-исследовательские учреждения; международные и общественные организации», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Украина и Всемирный банк запустили работу Фонда международной партнерской поддержки, который своей целью ставит восстановление и будущую реинтеграцию Донбасса.

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