По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в августе выросло на 3,2% без учета сезонной корректировки и на 1,3% - с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в августе 2021 года в годовом выражении – к августу 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 0,6%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в августе увеличилось в годовом выражении на 0,2%.

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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в августе уменьшилось на 3,3% без учета сезонной корректировки и на 0,6% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности в добывающей промышленности и разработке карьеров в августе этого года сокращение производства по сравнению с августом 2020 года составило 2,5%, в перерабатывающей промышленности наблюдался рост на уровне 2,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство увеличилось на 0,3%.

В разрезе основных промышленных групп производство товаров промежуточного потребления выросло на 4,1%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдалось сокращение на 7,3%.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 3,6%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования и энергии наблюдался рост на 1,5% и 0,4% соответственно.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Промышленное производство в Украине в июле 2021 года в годовом выражении - к июлю 2020 года - без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 0,2%.

Автор: Дмитрий Шварц