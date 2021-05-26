Гривня ослабла по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на четверг, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,55 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,68 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ Украине дорожает доллар: обменники

Официальный курс валют

Нацбанк на 26 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2754,61 (26 мая - 2745,53);

100 EUR - 3367,65 (26 мая - 3366,43).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,40/27,60 грн/долл., к евро – на уровне 33,40/33,75 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 26 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий