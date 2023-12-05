В министерстве работают над созданием единого социального кодекса, добавила глава ведомства.

Во время полномасштабной войны в Украине общее количество различных социальных пособий не изменилось, но количество получателей таких помощи будет меняться.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Эспрессо", в ведомстве работают над единым Социальным кодексом, чтобы собрать все выплаты из разных законов в один документ.

"Некоторые из льгот не работают и не нужны, например, внеочередное право на установку стационарного телефона. Это больше не имеет никакого смысла. То есть мы хотим оптимизировать этот перечень: проанализировать, для чего эта льгота, работает ли она. Можно ли разные виды льгот и выплат объединить", – сказала министр.

Видео дня

По ее словам, в целом существуют два вида социальных выплат: постоянная и временная.

"Какая-то постоянная ситуация, например, когда человек теряет здоровье и нуждается в уходе или поддержке. Или временная, когда в жизни что-то из ряда вон выходящее. Пособие по безработице. Или рождение ребенка", – пояснила Жолнович.

Относительно помощи при рождении ребенка министр отметила, что сейчас существует разовая помощь и выплаты в течение трех лет, однако вряд ли целесообразно растягивать мелкие выплаты на три года небольшими суммами.

"Не лучше ли предоставить женщине муниципальную няню или развить сеть садиков, чтобы мать поскорее могла вернуться на рынок труда? Гораздо лучше создавать услуги, а не платить маленькие деньги на руки. Это позволяет родителям отдохнуть, социализироваться, трудоустроиться, подтянуть свой экономический уровень. В долгосрочной перспективе это работает лучше", – подчеркнула Жолнович.

Социальная помощь в Украине: последние новости

Ранее министр соцполитики Оксана Жолнович отметила, что государству следует пересмотреть подход к оказанию поддержки людям с инвалидностью, количество которых в результате полномасштабной войны в Украине быстро растет.

По ее словам, лучше обеспечить человеку с инвалидностью экономическую самостоятельность, что будет гораздо эффективнее, чем мизерные выплаты.

Вас также могут заинтересовать новости: