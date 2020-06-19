В столичных обменниках подешевели доллары и евро

Доллар в обменниках подешевел до 26,85 гривни, а стоимость евро снизилась до 30,10 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 19 июня, снизилась на 3 копейки - до 26,85 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро также снизилась - на 15 копеек, и составила 30,10 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,61 гривни за доллар, евро – 29,70 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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