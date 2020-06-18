В Украине подорожал доллар: свежий курс НБУ

Официальный курс НБУ на 18 июня: 100 USD – 2677,6 гривни; 100 EUR – 3006,81 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2677,6 (17 июня – 2674,24)

100 EUR – 3006,81 (17 июня – 3023,9)

На межбанковском валютном рынке Украины в среду, 17 июня, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,79/26,81 гривни/доллар, к евро – 30,10/30,12 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 17 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,74 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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