Украинцы смогут получить средства после того, как закон подпишет президент.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон о выделении из государственного бюджета Украины на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному от COVID-19 украинцу.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту сегодня, 7 декабря.

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Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны.

Для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", предусмотрят альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному от COVID-19 украинцу (законопроект №6297).

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Автор: Таня Поляковская