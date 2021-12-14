При этом треть всех средств направили на ремонт дорог.

11,9 миллиарда гривен не использовали из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году.

В частности из них 1,4 млрд грн должны были пойти на закупку вакцин против коронавируса, а почти полмиллиарда - на доплаты медикам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя отчет о результатах анализа использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с COVID-19.

Читайте такжеПетиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали необходимое количество подписейПо его данным, 25,7 млрд грн, или треть всех средств Фонда, направили на дороги. Кроме того, как утверждает Пацкан, Минздраву и "Медзакупкам" не удалось обеспечить оперативных закупок медизделий и оборудования для медучреждений, а иногда согласование между ними необходимых документов длилось до 3,5 месяцев.

"В результате закупленное оборудование в 2020 году больницы получили со значительным опозданием, в частности аппараты искусственной вентиляции легких в ноябре 2020 года–марте 2021 года, компьютерные томографы – в первом квартале 2021 года", - сообщил Пацкан.

Он отметил, что специалисты обрабатывали информацию, полученную на запросы от 40-ка центральных органов исполнительной власти и местных администраций и 626-ти заведений здравоохранения.

Напомним, ранее в МОЗ объяснили как получить третью дозу вакцины от COVID-19. Дополнительную дозу вакцины против COVID-19, если у человека есть для этого медицинские показания, можно получить по направлению от семейного или профильного врача.

При этом, по данным заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу вакцины против COVID-19.

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Автор: Екатерина Малюга