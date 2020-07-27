В Киеве хотят реконструировать школу почти за 155 миллионов гривен

К зданию хотят пристроить спортзал и лифт.

Управление капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации 21 июля по результатам тендера заказало ООО "Ж.О.К." реконструкцию школы за 154,48 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года по просп. Правды, 64-Г, реконструируют школу №242, пристроив к ней блок физкультурно-спортивного назначения и лифт, а также обустроят тротуары, проезды и ограждение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы.

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Работы на четверть суммы выполнят четыре субподрядчика – ООО "Технофасад" (окна, витражи, двери, прозрачные фасады) на 19,13 млн грн, ООО "Баланс-Инжиниринг" (инженерные сети) на 13,18 млн грн, ООО "Тен Инжиниринг" (инженерные сети, сети связи и т.д.) на 3,35 млн грн и ООО "Сканди" (противопожарные системы) на 478 тыс. грн.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, существенные средства пойдут на интерьерные HPL-панели FunderMax, стеновые сэндвич-панели Kingspan, светопрозрачные ограждающие конструкции из теплого алюминия и прочее.

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