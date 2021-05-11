Деньги получили 75 тыс. наемных рабочих и предпринимателей.

На карантинную помощь предпринимателям в размере 8 тыс. грн уже потратили 600 млн грн.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, что происходит с выплатой обещанных ФОПам 8 тысячОб этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТСН. В частности, деньги уже получили 75 тыс. наемных рабочих и предпринимателей. Однако, заявок на помощь правительство получило вчетверо больше - около 320 тыс.

Прием заявок до сих пор продолжается. Поскольку помощь от государства можно получить в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе. Пока на выплату карантинных денег правительство направило более полутора миллиардов гривен.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая