На карантинную помощь предпринимателям в размере 8 тыс. грн уже потратили 600 млн грн.
Читайте такжеШмыгаль рассказал, что происходит с выплатой обещанных ФОПам 8 тысячОб этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТСН. В частности, деньги уже получили 75 тыс. наемных рабочих и предпринимателей. Однако, заявок на помощь правительство получило вчетверо больше - около 320 тыс.
Прием заявок до сих пор продолжается. Поскольку помощь от государства можно получить в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе. Пока на выплату карантинных денег правительство направило более полутора миллиардов гривен.
Вас также могут заинтересовать новости
- ФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч
- На выплаты обещанных ФЛП 8 тысяч выделили 1,4 миллиарда гривен - Минфин
- В Минэкономики рассказали, что в Украине происходит с розничной торговлей
- В Минэкономики назвали срок окончания карантинных выплат ФОПам
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram