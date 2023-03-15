Большая часть аргентинцев живет бедно.

В феврале инфляция в Аргентине достигла 102,5%. Такой показатель зафиксирован впервые после гиперинфляции в начале 1990-х годов.

Такие данные обнародовала служба статистики страны, передает Би-би-си. Аргентина уже много лет страдает от экономических трудностей, а большинство аргентинцев живет бедно. При этом власти пытаются сдержать инфляцию ограничением цен на продовольствие и товары первой необходимости.

Именно продукты питания и алкоголь выросли в цене бльше всего. Только за февраль рост составил 9,8% по сравнению с январем. А мясо и вовсе подорожало за месяц на 20%.

Видео дня

Рост инфляции в Аргентине

Серьезное превышение инфляции граждане Аргентины начали ощущать задолго до отметки в 100%. В сентябре 2022 года аргентинцы вышли на улицы, требуя от властей укротить рост цен.

А в феврале этого года центробанк заявил, что из-за роста цен введет в обращение новую банкноту в 2 тыс. песо (почти $10).

Попыткам правительства страны обуздать инфляцию мешает отсутствие взаимопонимания в высшем эшелоне власти.

Вас также могут заинтересовать новости: