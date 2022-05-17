Кредит предоставляется сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет от даты заключения сделки.

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании одобрил постановление о привлечении льготного кредита в размере до 150 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW.

Как сообщает Правительственный портал, кредит предоставляется сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет от даты заключения сделки.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, финансовая поддержка международных партнеров Украины с 24 февраля этого года составила уже более 5 млрд долларов.

"Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн евро. Эти средства сразу будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры", – цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Премьер также отметил, что за последние недели правительство достигло договоренности о получении кредита от правительства Японии в размере 100 млн долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов.

Ранее стало известно, сколько денег нужно для восстановления поврежденных оккупантами зданий в Киеве.

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