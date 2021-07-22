Промышленное производство в Украине в июне 2021 года в годовом выражении – к июню 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 1,1%.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство увеличилось в июне в годовом выражении на 0,7%.
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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июне осталось на том же уровне без учета сезонной корректировки и уменьшилось на 0,7 % - с учетом корректировки.
В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в июне этого года рост производства по сравнению с июнем 2020 года составил 2,5%, в перерабатывающей промышленности наблюдался рост на уровне 2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 5,5%.
В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления выросло на 9,4%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост на 18,5%.
По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 13,2%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования наблюдалось падение – на 12,9%.
Промышленное производство в Украине: что необходимо знать
Промышленное производство в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 5,2%.
Промышленное производство в Украине в мае 2021 года в годовом выражении – к маю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 5,4%.
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