В добывающей промышленности и разработке карьеров в мае этого года рост производства по сравнению с маем 2020 года составил 8%.

Промышленное производство в Украине в мае 2021 года в годовом выражении – к маю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 5,4%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в мае в годовом выражении увеличилось также на 5,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае сократилось на 3,4% без учета сезонной корректировки и на 3% - с учетом корректировки.

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В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в мае этого года рост производства по сравнению с маем 2020 года составил 8%, в перерабатывающей промышленности наблюдался рост на уровне 6,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 3,5%.

В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления выросло на 15,7%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост на 73,5%.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 20,2%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования наблюдалось падение – на 11,3%.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 5,2%.

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Автор: Богдан Слуцкий