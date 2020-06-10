Украина получит первый транш МВФ уже в ближайшие дни - Шмыгаль

Уже скоро Украина получит первый транш Фонда объемом $2,1 миллиарда.

Украина скоро получит первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Об этом заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже в ближайшие дни мы получим первый транш по программе stand-by объемом 2,1 миллиарда долларов. Это даже немного больше, чем мы ожидали. Я уже говорил, что чем больше денег мы получим вначале, тем лучше для экономики Украины", - отметил премьер.

По его словам, средства МВФ будут направлены в государственный бюджет.

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