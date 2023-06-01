Министерство здравоохранения получило право закупать за счет государственного бюджета дорогостоящее оборудование, в том числе магнитно-резонансные томографы (МРТ) и линейные ускорители.

Об этом говорится в расследовании издания Lenta.UA.

В частности, 24 мая Минздрав объявил тендер на закупку 15 линейных ускорителей на сумму 1023364485,00 гривень на сайте zakupki.prom.ua.

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Как следует из анализа фактов из открытых источников, тендер прописан под структуры бизнесмена Николая Кузьмы, а будут закупать аппараты Halcyon (Халсион), производства компании Varian (Вариан), производимой "Фабрикой радиотерапевтической техники" в подмосковной специальной экономической зоне "Дубна", действующей в стране-агрессоре.

Известно, что проект локализации линейных ускорителей Varian - "Фабрика радиотерапевтической техники" в СЭЗ "Дубна" - инициировал соучредитель "ПЭТ-Технолодж" Алексей Царьков. Позже Царьков вышел из проекта, а его долю через ООО "Р-фарм венчурс" выкупил российский бизнесмен Алексей Репик, который находится под санкциями в ЕС и США, но в Украине его почему-то забыли включить в санкционный список.

Алексей Репик осуществляет коммерческую деятельность в секторах экономики, которые обеспечивают высокую доходную часть бюджета Российской Федерации, отвечающую за войну в Украине, то есть значительный источник доходов для ведения войны

Таким образом, средства украинского государства во время войны могут попасть в Российскую Федерацию.