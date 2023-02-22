Представители власти все чаще начали говорить о возможном повышении тарифов на электроэнергию для населения. При том, что уже год в стране идет кровавая, разрушительная война, из-за которой многие украинцы остались без работы, а большинство наших зарплат не растет вслед за ценами.

Действующие тарифы на электроэнергию для домохозяйств действуют до 31 марта этого года. Поэтому сейчас начинается активная дискуссия вокруг вопроса: стоит ли повышать стоимость электричества после чрезвычайно тяжелой для страны и энергетиков зимы, или оставить все как есть?

Наиболее радикальный вариант изменения тарифов предусматривает установление в Украине полностью рыночных цен на энергию

Украинцам не стоит тешить себя упоминанием про введенный в стране мораторий на повышение тарифов в течение действия военного положения и шести месяцев после его прекращения. Потому что он касается только отопления, газа и горячей воды. Запрет повышать стоимость электричества и холодной воды при этом не предусматривался. А теперь наши чиновники осторожными и размывчатыми формулировками и намеками понемногу начали готовить население к возможным изменениям.

В частности, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский сообщил, что правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. А советник премьер-министра Украины Юрий Бойко признал, что рассматривается несколько концепций повышения тарифов на электроэнергию для населения, которое могут принять уже весной.

Наиболее радикальный вариант изменения тарифов предусматривает установление в Украине полностью рыночных цен на энергию. Это означает, что население будет покупать электроэнергию по таким же ценам, как и промышленные потребители, - сейчас на уровне пяти-шести гривень за киловатт-час, что в четыре раза выше текущей стоимости.

Весной правительство может одобрить решение о повышении тарифов, поскольку иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривень - если более 250 киловатт-часов в месяц.

Чиновники также рассматривают варианты постепенного поднятия цен. Например, по определенному графику, что будет иметь более мягкие экономические последствия для потребителей.

Стоит отметить, что уже много лет в Украине откладывают болезненный вопрос поднятия тарифов на электроэнергию для населения: они существенно не меняются с марта 2017 года.

Масштабные разрушения отечественных энергетических объектов российскими ракетами и дронами, которые активизировались с октября 2022 года, становятся достаточно убедительным аргументом для изменений. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, рашисты повредили или разрушили половину национальной энергосистемы. Поэтому весной правительство может одобрить решение о повышении тарифов, поскольку иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся.

По оценкам экспертов, на поддержку искусственно низких тарифов тратится более ста сорока миллиардов гривень в год. Для экономики страны, которая уже 12 месяцев находится в состоянии войны, это очень значительное бремя.

Чиновники вероятно рассчитывают изменить стоимость электрической энергии после завершения отопительного сезона и уже заложили это в бюджет

Интересно, что действующие тарифы пока работают одинаково для всех: для состоятельных граждан с крупными частными виллами, для домохозяйств среднего достатка, и для одиноких и малоимущих, которые нуждаются в поддержке государства.

Понятно, что изменения тарифов должны потянуть за собой и изменение системы субсидирования. Сейчас рассматривается такой вариант: вместо текущей системы дотаций для всех потребителей будут внедрены субсидии только для незащищенных слоев населения.

По словам чиновников, новая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле, и при этом позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода. Зато те, кто может платить за энергию, будут это делать по рыночным расценкам.

Пока неясно, каким будет финальное решение правительства о повышении тарифов, и не будет ли оно в очередной раз перенесено.

Судя по озвученному чиновниками, больше всего повышение тарифов почувствует на себе среднестатистическая семья с работающими гражданами. Ведь состоятельные смогут оплатить любой рыночный тариф, а бедные и пожилые граждане будут получать компенсацию от государства.

Значительно сэкономить позволит использование электроприборов ночью, благодаря ночному тарифу, который в два раза дешевле дневного

Кстати, в государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии предусмотрено почти на десять процентов меньше средств, чем в прошлом году - тридцать семь миллиардов гривень.

Кроме того, на этот год правительство ожидает, что среднемесячная численность лиц, которым выплачиваются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг сократится на полмиллиона человек, до 1,2 миллионов. А среднемесячный размер льготы вырастет с 641,8 до 824,3 гривень. То есть правительство планирует, что получателей субсидий станет меньше, но размер выплаты возрастет.

Учитывая то, что на время войны и шесть месяцев после нашей победы будет действовать мораторий на скачках цен на коммунальные услуги, кроме электричества и холодной воды, чиновники вероятно рассчитывают изменить стоимость электрической энергии после завершения отопительного сезона и уже заложили это в бюджет.

Обычным гражданам будет трудно с пониманием отнестись к повышению тарифов, даже на фоне такой очевидной необходимости помочь отечественной энергетике в восстановлении. Поскольку зарплаты в Украине в эти трудные времена не поспевают за ростом потребительских цен, которые в прошлом году выросли на 26 процентов.

Возможна смена тарифов будет болезненным, но сильным толчком реально поработать над энергоэффективностью нашего жилья и бытовой экономией. Наиболее "прожерливой" к электричеству является бытовая техника: электроплиты потребляют от четырех до семи киловатт, а электрообогреватели, бойлеры, стиральные машины и электрочайники около 1,5-2,5 киловатт. Поэтому стоит выбирать технику с наивысшим показателем энергоэффективности а+++.

Значительно сэкономить также позволит использование электроприборов ночью, благодаря ночному тарифу, вдвое дешевле дневного.

Владельцам богатых домов стоит задуматься над установкой солнечных батарей на крышах и в своих дворах, чтобы покрывать бытовые потребности в электричестве и не переплачивать. То же самое касается и жителей ОСМД, некоторые современные и организованные объединения это уже делают и начали ощущать реальную выгоду.

Даже, если власть не осмелится быстро поднять тарифы, это не будет значить, что можно напрасно тратить энергоресурс, который приобретается титаническим трудом энергетиков. А возможный рост цен обязательно должен сопровождаться справедливой системой субсидий, активным развитием национальной экономики и увеличением доходов населения.

Анна Бредихина