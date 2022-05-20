Она рассказала, что обещания предоставить финансирование были озвучены в первый день двухдневной встречи министров финансов G7 и руководства центральных банков Германии.

Страны G7 пообещали выделить более 15 миллиардов долларов, которые, по оценкам, нужны Киеву в течение следующих трех месяцев, чтобы компенсировать убытки, вызванные войной с Россией.

Об этом заявила журналистам министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, сообщает Радио Свобода.

Йеллен рассказала, что обещания предоставить финансирование были озвучены в первый день двухдневной встречи министров финансов G7 и руководства центральных банков Германии. Она длится с 18 по 20 мая.

"Сообщение было таким: "Мы поддерживаем Украину. Мы собираемся объединить ресурсы, которые им нужны, чтобы пройти через это", – сказала чиновница на брифинге в городе Кенигсвинтер.

Она указала на то, что Европейская комиссия ранее пообещала предоставить до 9 миллиардов евро, а другие страны, в том числе Канада и Германия, пообещали дополнительные суммы.

Лидеры финансовых ведомств G7 также обсудили механизмы сокращения доходов России от экспорта нефти в Европу. Йеллен сказала, что эта концепция вызывает большой интерес, но "ничто на самом деле не выкристаллизовалось как очевидная стратегия".

Еще одной важной темой переговоров была высокая глобальная инфляция, но ни один из политиков не сказал, что рассматривает возможность повышения своего целевого уровня инфляции.

"Обсуждалась критическая важность того, чтобы центральные банки приняли меры, необходимые, чтобы показать, что они преданы установленным целям по инфляции", – сказала Йеллен.

Как сообщал УНИАН, Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

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