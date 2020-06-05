Курсы валют: в столичных обменниках подешевел доллар

Доллар в обменниках подешевел до 26,80, а евро - подорожало до 30,15 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 5 июня, снизилась еще на 5 копеек – до 26,80 гривни.

Читайте такжеВ Минфине заявили, что Украина прошла кризисный этап в экономике

Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 30,15 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,55 гривни за доллар, евро – 29,60 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 5 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,70 гривни/доллар, то есть гривня шестой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram