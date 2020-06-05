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Курсы валют: в столичных обменниках подешевел доллар

10:49, 05 июня 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 30,15 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,55 гривни за доллар, евро – 29,60 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 5 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,70 гривни/доллар, то есть гривня шестой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

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