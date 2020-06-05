Курсы валют: в столичных обменниках подешевел доллар
10:49, 05 июня 2020Финансы
85 0
Доллар в обменниках подешевел до 26,80, а евро - подорожало до 30,15 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 5 июня, снизилась еще на 5 копеек – до 26,80 гривни.
Читайте такжеВ Минфине заявили, что Украина прошла кризисный этап в экономике
Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 30,15 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,55 гривни за доллар, евро – 29,60 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 5 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,70 гривни/доллар, то есть гривня шестой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter