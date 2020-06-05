В Украине продолжает дешеветь доллар: свежий курс валют

Официальный курс НБУ на 5 июня: 100 USD – 2669,53 гривни; 100 EUR – 2999,75 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2669,53 (4 июня – 2675,44)

100 EUR – 2999,75 (4 июня – 2996,09)

На межбанковском валютном рынке Украины в четверг, 4 июня, к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,68/26,70 гривни/доллар, к евро – 29,89/29,91 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,75 гривни/доллар, то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

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