Курс гривни к евро составляет 38,90 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева в понедельник, 30 мая, укрепился на 10 копеек – до 36,50 грн/долл. по сравнению с предыдущим показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро гривня укрепилась на 10 копеек - до 38,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,70 грн за долл., евро - 37,70 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн / долл. с 24 февраля 2022 года.

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