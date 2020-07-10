Шмыгаль ожидает перезапуска украинской промышленности за два года

По словам премьер-министра, это одна из главных задач правительства.

Кабинет министров планирует перезапустить отечественную промышленность в ближайшие два года, о чем на своей странице в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Так он прокомментировал меморандум о сотрудничестве "Южмаша" с южнокорейской компанией Caris, согласно которому планируется изготовить 5 тысяч электроавтобусов.

"Производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье. Это экономическая модель, которую наше правительство хочет развивать в Украине, и мы это закладываем как одну из главных целей в наши экономические программы. Поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие два года перезапустить украинскую промышленность", - написал он.

Также он проанонсировал, что Кабмин в ближайшее время представит кандидата на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, который, в частности, будет способствовать восстановлению украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в работу системы государственных закупок "Прозорро", которые должны стимулировать локализацию производств в сфере машиностроения на территории Украины.

В конце июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты по стимулированию развития индустриальных парков (№3724 и №3725). Речь в них идет как о налоговых, так и таможенных стимулах.

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