Министр культуры отметил, что определены пять регионов, которые станут международными площадками для съемок кино.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется получить 500 млн долларов дополнительных поступлений в Украину для копродукционной кооперации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

"На протяжении пяти лет можем надеяться на 500 млн долларов дополнительных поступлений из-за рубежа для копродукционной кооперации", - заявил Ткаченко.

Министр отметил, что предполагается создание "экосистем украинского кино". По его словам, речь идет о проектах, которые реализуются в рамках соглашений о совместном кинематографическом производстве.

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Ткаченко отметил, что определены пять регионов, которые станут международными площадками для съемок кино.

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Автор: Надя Пришляк