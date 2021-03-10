Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется получить 500 млн долларов дополнительных поступлений в Украину для копродукционной кооперации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".
"На протяжении пяти лет можем надеяться на 500 млн долларов дополнительных поступлений из-за рубежа для копродукционной кооперации", - заявил Ткаченко.
Министр отметил, что предполагается создание "экосистем украинского кино". По его словам, речь идет о проектах, которые реализуются в рамках соглашений о совместном кинематографическом производстве.
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Ткаченко отметил, что определены пять регионов, которые станут международными площадками для съемок кино.
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