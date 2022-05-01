ОАЭ поддерживают санкции ООН, но не санкции, введенные такими странами, как США, Великобритания, ЕС или Швейцария.

Состоятельные россияне пытаются обменять свою роскошную недвижимость в Лондоне на дома в Дубае. Они ищут новые способы обойти финансовые ограничения, введенные после полного вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

Издание ознакомилось со списком объектов элитных особняков в Британии. Их предлагают россияне, готовые обменять свою лондонскую недвижимость на новые дома в Дубае, избегая при этом банковских переводов и финансовой проверки, рассказали изданию люди, участвовавшие в сделках.

Потенциальным покупателям предлагаются большие скидки на недвижимость в Великобритании для завершения сделок.

Спорный обмен домами - это последний обходной путь для богатых россиян после введенных против РФ западных санкций из-за вторжения в Украину.

Но в Дубае сомневаются по поводу того, как будет структурирована сделка и рискнет ли кто-либо из жителей Эмиратов пойти на такой обмен.

"Я очень скептически отношусь к тому, что это сработает, в Лондоне слишком много документации, которую нужно предоставить. Но это показывает, на что они готовы пойти, чтобы уклониться от финансовой системы", — сказал один бизнесмен в Дубае, которому агент по недвижимости показал список.

Один юрист из Дубая сказал FT, что трудности возникнут, потому что любая транзакция должна будет учитывать платежи в обеих юрисдикциях.

Третьи говорили, что пока российский продавец не находится под санкциями, такие сделки можно было бы эффективно структурировать, если бы с каждой стороны были подписаны договоры купли-продажи.

ОАЭ поддерживают санкции ООН, но не санкции, введенные такими странами, как США, Великобритания, ЕС или Швейцария.

Нежелание некоторых банков иметь дело с более высокими рисками, связанными с российскими клиентами, создало трудности для новоприбывших, особенно для тех, у кого нет больших денежных средств для размещения. К ним относятся задержки с выводом средств из Европы и проблемы с открытием банковских счетов в ОАЭ.

Европейский союз заявил о необходимости санкций против России, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину.

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