В Украине растет розница: в каких областях торгуют больше всего

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Черниговской, Луганской и Волынской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2020 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах) – до 528,7 миллиарда гривень.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Черниговской - на 10,8%, до 9,9 миллиарда гривень; Луганской - на 10%, до 5 миллиардов гривень и в Волынской - на 7,9%, до 9,8 миллиарда гривень.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года вырос на 1,4%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-июне 2020 года составил 386,1 миллиарда гривень, что на 3,7% больше показателя за январь-июнь 2019 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине по итогам 2019 года вырос на 10,5%.

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