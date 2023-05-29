В первом квартале 2023 года производство в России биноклей, монокуляров и других оптических приборов выросло на 73% от аналогичных показателей прошлого года.

За год войны в Украине Россия нарастила производство товаров двойного назначения и расширили заводы по производству вооружения.

Так, российский завод по производству беспилотников в Дубне перешел на работу в три смены. "Смоленский авиационный завод", производящий крылатые ракеты, планирует увеличить количество сотрудников с 2000 до 4300, говорится в материале ЭП.

В первом квартале 2023 года производство в России биноклей, монокуляров и других оптических приборов выросло на 73% от аналогичных показателей прошлого года.

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Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, электродвигателей, генераторов, аккумуляторов, специальной одежды и обуви выросло на 40-110%, что может свидетельствовать как о замещении продукции, ранее импортировавшейся из западных стран, так и об увеличении производства для армии.

Военное производство агрессора

По состоянию на 1 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин перебросил всю российскую промышленность на военное производство. Аромышленное производство страны-агрессора в конце 2022 года снизилось всего на 0,7%.

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции, которая, по мнению экономистов, может включать детали для авиационных и ракетных двигателей, оптических прицелов и других систем, продемонстрировало рост на 4%.

По состоянию на 23 февраля 2023 года расходы на оккупационную армию были увеличены почти 1,5 раза по сравнению с законом о бюджете, принятом в 2022 году, — до 5 трлн рублей. Еще 4,2 трлн рублей правительство агрессора потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии и спецслужб.

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