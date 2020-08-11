Нацбанк предоставил рефинансирование шести банкам

Следующий аукцион по рефинансированию пройдет 14 августа.

Национальный банк Украины в августе предоставил банкам 905,3 млн грн рефинансирования сроком более 30 календарных дней под 6%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте такжеНБУ предоставил рефинансирование четырем банкам

Кто получил рефинансирование

Рефинансирование было распределено следующим образом: "ТАСкомбанк" получил 400 млн грн, "ИНГ Банк Украина" - 200 млн грн, "Банк Авангард" - 140 млн грн, "Банк Сич" - 110 млн грн, "Коммерческий Индустриальный Банк" - 37 млн грн, "Мисто Банк" - 18,3 млн грн.

Следующий аукцион по рефинансированию сроком до 5 лет пройдет 14 августа.

Что такое рефинансирование

Рефинансирование (англ. refinancing, refinance) — замена существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях. Порядок и условия рефинансирования значительно отличаются в зависимости от юрисдикции и экономических факторов, включая банковское регулирование, валютный и процентный риск, а также кредитоспособность заемщика. Рефинансирование может сочетаться с реструктуризацией долга.

Хронология событий

27 июля 2020 года НБУ предоставил рефинансирование четырем банкам.

Национальный банк Украины 3 июля провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил двум финучреждениям 1,4 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.

Нацбанк 19 июня 2020 года провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил пяти финучреждениям 637,5 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.

На период с 30 апреля до 25 сентября 2020 года был установлен график тендеров, согласно которому Нацбанк будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram