Украинцев активно приглашают на заработки в Европу

Самый большой спрос на украинских специалистов остается в Польше, Чехии и Германии.

Количество предложений работы за границей для украинцев увеличилось на 20%.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"За последний месяц на одном из самых популярных сайтов по поиску работы количество вакансий возросло до 8 тысяч. Самый большой спрос на украинских специалистов остается в Польше, Чехии и Германии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Госстата, 42% украинцев зарабатывают около 200 долларов. Минимальная зарплата в Польше - 600 евро, а в 2019 году украинские гастарбайтеры перечислили на Родину около 12 миллиардов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша оплатит тестирование на выявление коронавирус COVID-19 украинским заробитчанам, направляющимся в соседнюю страну на работу.

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