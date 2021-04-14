"ПрайсвотерхаусКуперс" будет проводить обязательный аудит финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2021 и 2022 годы.

Кабинет министров Украины назначил компанию "ПрайсвотерхаусКуперс" (PricewaterhouseCoopers, PwC) аудитором финансовой отчетности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" за ближайшие два года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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Таким образом, "ПрайсвотерхаусКуперс" будет проводить обязательный аудит финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2021 и 2022 годы.

В пояснительной записке к проекту указано, что услуги компании обойдутся в 54,15 млн грн при заявленной ожидаемой стоимости закупки 71,8 млн грн.

В торгах участвовали также ООО "Делойт энд Туш ЮСК" с ценовым предложением в 54,2 млн грн, а также ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", предложившее свои услуги за 67,49 млн грн.

НАК «Нафтогаз Украины»

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Анна Бредихина