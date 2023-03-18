"ПриватБанк" призывает своих клиентов провести все необходимые платежи до этой ночи, или уже отложить их на несколько часов.

В связи с запланированными регламентными работами этой ночью платежные карты "ПриватБанка" не будут работать. Также будут отключены банкоматы, POS-терминалы для оплаты и терминалы самообслуживания.

Как объяснили в финучреждении, это связано с проведением регламентных работ, которые необходимы для того, чтобы "повысить качество и безопасность" платежей.

"В ночь на 19 марта "ПриватБанк" проводит регламентные работы технических систем оплаты картами. С 00:05 до 03:05 мы временно приостановим все операции с картами банка. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

Поэтому "ПриватБанк" призывает своих клиентов провести все необходимые платежи до указанного времени, или уже отложить их на несколько часов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине возобновили работу платежные терминалы сети IBox. Они были отключены в течение нескольких дней из-за ликвидации банка-партнера АО "IBOX банк". В НБУ отмечали, что вывод с рынка этого финучреждения не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

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