Эксперт высказался, есть ли основания для каких-то резких скачков стоимости доллара.

После отмены фиксированного курса доллар не "взлетит", прогнозирует специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман, передает 24 канал.

По мнению эксперта, безумного роста стоимости валюты опасаться не стоит, не будет и резкой девальвации, ведь все контролируемо. Поэтому разгонять панику и скупать доллары не нужно, уверен эксперт.

Как отметил Гетман, изменение фиксированного курса на хотя бы ограниченно гибкий положительно повлияет на экономику Украины. Факторы для того, чтобы переходить к гибкому курсу или частично гибкому курсообразованию, сложились.

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"В то же время из-за того, что будет происходить умеренная девальвация гривни, для граждан это будет не совсем хорошо", - добавил экономист.

Но нужно понимать, что экономика в этом нуждается, в частности, в связи с тем, что в Украине наблюдается дисбаланс импорта и экспорта, отметил Гетман.

Курс доллара в Украине - стоит ли срочно покупать валюту

По мнению аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине до 11 октября в большинстве касс банков и обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием и продажа от 38 до 39 грн/долл.. Он уверен, что глобального ажиотажа, каких-то ситуаций, когда всем бежать покупать валюту только сегодня, потому что завтра будет дороже, не будет.

Официальный крус доллара на 9 октября

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на 9 октября на уровне 36,58 грн/долл. То есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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