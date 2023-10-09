После отмены фиксированного курса доллар не "взлетит", прогнозирует специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман, передает 24 канал.
По мнению эксперта, безумного роста стоимости валюты опасаться не стоит, не будет и резкой девальвации, ведь все контролируемо. Поэтому разгонять панику и скупать доллары не нужно, уверен эксперт.
Как отметил Гетман, изменение фиксированного курса на хотя бы ограниченно гибкий положительно повлияет на экономику Украины. Факторы для того, чтобы переходить к гибкому курсу или частично гибкому курсообразованию, сложились.
"В то же время из-за того, что будет происходить умеренная девальвация гривни, для граждан это будет не совсем хорошо", - добавил экономист.
Но нужно понимать, что экономика в этом нуждается, в частности, в связи с тем, что в Украине наблюдается дисбаланс импорта и экспорта, отметил Гетман.
Курс доллара в Украине - стоит ли срочно покупать валюту
По мнению аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине до 11 октября в большинстве касс банков и обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием и продажа от 38 до 39 грн/долл.. Он уверен, что глобального ажиотажа, каких-то ситуаций, когда всем бежать покупать валюту только сегодня, потому что завтра будет дороже, не будет.
Официальный крус доллара на 9 октября
Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на 9 октября на уровне 36,58 грн/долл. То есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.