Потребительское кредитование: выживание в условиях коронакризиса

Эпидемия коронавируса и последовавший экономический кризис ударили по потребительскому кредитованию в Украине. В новых условиях население и банки пытаются найти почву под ногами, а законодатели корректируют правила игры.

Начавшийся более года назад коронакризис ударил практически всем сферам национальной экономики и по благосостоянию большинства граждан. Коснулся он и сферы потребительского кредитования: снижение доходов, рост безработицы и неуверенность в завтрашнем дне снизили спрос населения Украины на кредиты.

В непростых условиях украинцы снизили аппетиты в приобретении вещей не первоочередной необходимости и сосредоточились на удовлетворении основных потребностей.

Как рассказала УНИАН директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, коронакризис существенно притормозил рост потребительского кредитования в Украине.

«Год назад, в период первого жесткого карантина, всеобщая неопределенность и проседание доходов многих людей привели к значительному снижению спроса на кредиты. При этом банки проводили массовую реструктуризацию уже выданных кредитов. Всего, по данным НБУ, было реструктуризировано около 10 процентов общего портфеля кредитов в потребительском сегменте», - сообщила Коробкова.

По ее словам, уже летом, по мере восстановления потребительского спроса, возобновился и рост потребительского кредитования, однако его темпы все же далеки от докризисных.

«Весенний локдаун этого года проходит совсем в другой обстановке, поэтому повторения прошлогоднего карантинного обвала в потребкредитовании и новой волны массовой реструктуризации кредитов уже не происходит. С другой стороны, о стремительном росте портфеля речь тоже не идет», - отметила эксперт.

Робкий оптимизм рынка

По оценке Национального банка, который провел опрос об условиях банковского кредитования в 4 квартале 2020 года, конец прошлого года продемонстрировал активизацию спроса на кредиты в Украине.

«В четвертом квартале рос спрос населения на кредиты. Кредитную активность стимулировало улучшение потребительских настроений, увеличение расходов на товары длительного пользования и снижение процентных ставок. Стандарты потребительского кредитования смягчились, а уровень одобрения заявок на потребительские кредиты увеличился», - сообщили в Нацбанке.

По данным регулятора, объемы чистых гривневых кредитов физлицам выросли на 3,4 процента в четвертом квартале и на 5,5 процента в годовом выражении. Стоимость кредитов физическим лицам была на уровне около 30 процентов годовых.

Что касается ожиданий от нынешнего года, то они у участников рынка оптимистичны: по результатам опроса, 83 процента респондентов прогнозировали рост кредитного портфеля домохозяйств в 2021 году.

При этом НБУ отмечает, что кредитный риск остается главным для банков в 2021 году. Несмотря на существенное улучшение экономической ситуации во втором полугодии прошлого года, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые трудности, что может негативно повлиять на качество обслуживания кредитов.

Ипотечный позитив

Говоря о кредитах для населения, нельзя не отметить существенный рост ипотечного кредитования в стране вследствие начавшегося в прошлом году снижения процентных ставок и внедрения в начале нынешнего года государственной программы «Доступная ипотека 7%».

По данным Нацбанка, еще в четвертом квартале 2020 года значительно оживилось кредитование недвижимости: объемы чистых гривневых кредитов в этом сегменте выросли на 7,5 процентов за квартал и на 11,5 процентов в годовом выражении.

«Наиболее яркой тенденцией прошлого года в кредитовании физических лиц, которая продолжается и в этом году, стало оживление ипотечного кредитования. Толчок этому тренду дало значительное снижение банками процентных ставок по кредитам вслед за снижением ставок по вкладам», - говорит Елена Коробкова.

Она отметила, что за первые 7 месяцев прошлого года индекс ставок срочных депозитов (UIRD) снизился почти вдвое (c около 15 до 8-9 процентов годовых), и с тех пор потерял еще около 1 процентного пункта. Это позволило банкам еще в прошлом году снизить реальные ставки по ипотечным кредитам до 13-15 процентов годовых.

«Запуск государственной программы "Доступная ипотека 7%" в этом году еще больше подстегнул активность на рынке жилой ипотеки», - подчеркнула директор НАБУ.

Как пользоваться кредитами с умом

Стоит отметить, что доступ к кредитованию для украинцев сегодня стал более легким и удобным в условиях расширения диджитализации, когда банковская карта открывается за пару минут, а все услуги доступны в пару кликов.

Многие украинские банки в условиях растущей конкуренции предлагают клиентам все более привлекательные условия использования кредитных карт со льготным периодом – то есть временем, в течение которого клиент может погасить задолженность без уплаты процентов.

Столичная жительница Алина рассказала корреспонденту УНИАН, что уже несколько лет активно пользуется кредитными средствами банков и научилась виртуозно делать это без уплаты процентов.

«Банки предлагают грейс-периоды, при которых я могу расплатиться кредитными деньгами и погасить задолженность до окончания срока такого периода без процентов. Обычно это 50-60 дней, в зависимости от банка. То есть, можно планировать свою финансовую активность и совершать необходимые покупки, зная, что у меня есть время вернуть эти деньги с зарплаты и не потерять на уплате процентов», - говорит Алина.

Если же клиент банка не может погасить всю сумму до окончания льготного периода, ему будут начисляться проценты на остаток долга. Но при этом гражданин может ежемесячно вносить на карту обязательный минимальный платеж, размер которого установлен банком, до тех пор, пока не погасит всю задолженность.

Еще один популярный банковский продукт – это рассрочка на товар, которая позволяет совершить крупную покупку, разбив ее стоимость на части, и ежемесячно оплачивать без начисления процентов.

Чаще всего рассрочками пользуются клиенты магазинов бытовой техники, однако все больше разных торговых точек внедряют у себя такую возможность.

Благодаря такому решению можно не копить месяцами на новый холодильник или телевизор, а оформить рассрочку в момент покупки и вносить каждый месяц необходимую сумму на карту.

Если делать это дисциплинированно и в срок, то банк не начисляет проценты. В случае опоздания с внесением обязательного платежа, необходимая сумма будет снята с кредитных средств, за что спишутся проценты, что не так приятно, но не смертельно.

Есть банки, которые пошли еще дальше и предлагают клиентам перевести в рассрочку любую покупку, превышающую определенную сумму, например, свыше тысячи гривень. Обычно за такое «удовольствие» банк взимает несколько процентов, но для пользователя это может быть удобнее, чем оплатить сразу всю сумму.

Законодательные новации

Национальное законодательство в сфере потребительского кредитования также находится в постоянном развитии с учетом новых вызовов и тенденций на финансовом рынке.

Осенью прошлого года парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй», вступивший в силу с января 2021 года.

Он предусматривает, в частности, отнесение кредитных договоров, заключаемых на срок до одного месяца, и договоров, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной зарплаты, к потребительским кредитам, к которым применяются требования Закона Украины «О потребительском кредитовании». Этим создаются условия для надлежащего регулирования рынка микрокредитов, который, несмотря на все сложности, продолжает развиваться.

Также законом устанавливается максимальная совокупная сумма штрафов и пени, которая может быть начислена за нарушение выполнения обязательств по таким кредитам в размере, не превышающем двойную сумму полученного кредита. Кроме того, запрещается изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение, что защищает граждан от штрафов и пени, сумма которых могла в разы превышать сумму кредита.

«Законодательные изменения усиливают защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также обезопасят кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будут способствовать уменьшению доли проблемной задолженности», - отметили в пресс-службе Офиса президента.

Урегулирование работы коллекторов

Еще одной важной законодательной новацией стал недавно принятый Верховной Радой закон об урегулировании коллекторской деятельности, который призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

Как рассказал УНИАН руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян, в обновленном законе “О защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности” содержатся более четкие правила поведения коллекторов и кредиторов.

Теперь банки должны обращаться за услугами только к официально зарегистрированным и внесенным в специальный реестр НБУ организациям, а также информировать должников о факте переуступки прав требований по кредиту.

«Коллекторам же придется соблюдать нормы приличия: перестать угрожать, звонить по ночам, требовать уплаты долга от родственников должника и т.д. Многое будет зависеть от фактического исполнения закона, но в теории его принятие позволит вздохнуть с облегчением большому числу украинцев», - отметил Сароян.

По его словам, кредиты в стране остаются крайне дорогими - даже если заявленная процентная ставка выглядит привлекательно, то стоит учитывать комиссии, которые взимает банк: обслуживание задолженности, страхование и т.д. И эффективная ставка (реальная стоимость кредита) может оказаться в несколько раз выше заявленной.

Реструктуризация долгов

Верховная Рада 14 апреля приняла закон, который предусматривает проведение обязательной реструктуризации долгов по потребительским кредитам, предоставленным физлицам в иностранной валюте под залог жилья.

Закон предусматривает, что реструктуризация будет производиться на основании заявления заемщика. Конвертация долгов в гривне производится по среднему курсу, а именно – средний курс между тем, который был на момент выдачи кредита, и тем, который будет на момент реструктуризации. Предлагается списать все долги по неустойке, штрафы и пеню.

Сергей Сароян отметил, что объем просроченных кредитов на конец 2020 года составил 27,9 процента от общей суммы выданных банками кредитов.

«Цифра крайне высокая, но она все же ниже уровня 2018 года - 53,5 процента. В 2020 году принудительному взысканию подлежали долги на сумму 790 млрд грн, но фактически было взыскан лишь 2,4 процента от суммы. В этой связи желание властей провести реструктуризацию задолженности валютных кредитов кажется оправданным, однако сам механизм крайне несправедлив по отношению к банкам. Обычно в подобных реструктуризациях принимают участие государства, но в нашем случае основные затраты лягут на банки», - сказал он.

Эксперт считает, что списание долгов может негативно сказаться на дисциплине заемщиков, а также стоимости займов: банки будут вынуждены повышать ставки для всех, в том числе и для добропорядочных клиентов, чтобы компенсировать издержки.

По оценке Независимой ассоциации банков Украины, убытки украинских банков от принятого парламентариями закона о принудительной реструктуризации кредитов составит более 10 миллиардов гривень.

Стоит надеяться, что законодательные новшества принесут пользу нашим согражданам, и для большинства из них кредиты станут удобным инструментом решить насущную проблему, а не превратятся в долговую петлю. И этот рынок будет активно расти и работать по понятным европейским правилам.

Екатерина Жирий

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