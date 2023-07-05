При считывании номера карты NFC-ридером максимальная сумма пополнения увеличится с 5 до 30 тыс. грн в день.

Отныне наличное пополнение любой карточки "Ощадбанка" доступно без комиссии в сети платежных терминалов EasyPay.

Как сообщила пресс-служба банка, для пополнения карты на главном экране терминала нужно выбрать услугу пополнения карты "Ощадбанка" с отметкой "0%".

В банке предоставили подробную инструкцию о том, как это сделать. Для мгновенного пополнения карты "Ощадбанка" без комиссии нужно:

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найти ближайший терминал с помощью интерактивной карты на сайте или в мобильном приложении EasyPay;

выбрать пополнение карты "Ощадбанка" с пометкой "0%";

ввести номер карты или осуществить считывание с помощью NFC-ридера;

внести наличные.

Отмечается, что при использовании NFC-считывателя для ввода номера карты (прикладывании карты или смартфона к ридеру) максимальная сумма пополнения увеличится с 5 до 30 тыс. грн в день.

Пополнение карт во время войны

В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы: с 1 августа 2023 года внесение наличных через терминалы самообслуживания для пополнения карт потребует ввода номера телефона плательщика.

Следовательно, квитанции по результатам операций по внесению наличности для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

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