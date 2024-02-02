Согласно прогнозам аналитиков, в 2026 году финансовая поддержка Украины упадет до 12,6 млрд долларов.

Украина и в дальнейшем будет зависеть от финансовой помощи международных партнеров, при этом ее объемы существенно сократятся. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"Прогноз предполагает сохранение значительной внешней финансовой поддержки. В 2024-2026 годах ожидается привлечение международного финансирования в размере 37,4 млрд долл., 25,1 млрд долл. и 12,6 млрд. дол. соответственно", – сообщили в Нацбанке.

Аналитики НБУ акцентируют внимание не только на объемах финансирования, но и на его ритмичности: без нее страна не сможет обеспечить ежемесячное выполнение всех запланированных расходов бюджета.

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В конце 2023 и начале 2024 года именно бесперебойность поступлений вызывала наибольшие беспокойства. Если такие трудности будут иметь место и в дальнейшем, это усилит угрозу возобновление эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ, хотя в конце года такой вариант регулятор назвал маловероятным.

Финансирование на новый год

В декабре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024-м Украине понадобится 37,3 млрд долларов внешнего финансирования, что на 4 млрд долларов меньше, чем планировалось ранее. От помощи международных партнеров прежде всего зависит социальная сфера.

Напомним, вчера лидеры 27 стран Евросоюза проголосовали за оказание финансовой помощи Украине из бюджета ЕС до 2027 года. Решение было одобрено единогласно.

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