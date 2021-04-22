Ожидается, что помощь получат около 175 тысяч предпринимателей и наемных работников.

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривен, ее получат около 175 тысяч граждан.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины на своем официальном сайте.

"С 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тысяч единовременной материальной помощи от государства. Предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания области в "красной" зоне, смогут оформить заявление на получение денежной помощи. Для этого необходимо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг "Дія", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного фонда Украины предприниматели и наемные работники получат материальную помощь на свой личный счет.

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Выплата ФОПам 8 тысяч помощи из-за карантина

30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах "красной" зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов "красной" карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале Дія.

20 апреля 2021 года стало известно о том, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через Дію.

В тот же день, 20 апреля 2021 года, ФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч гривень.

По состоянию на 21 апреля заявки на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн в случае нахождения того или иного региона в «красной» зоне карантина подали уже 206 тысяч человек.

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Автор: Богдан Слуцкий