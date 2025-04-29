Порошенко является владельцем существенного участия в "Международном инвестиционном банке".

В связи с применением санкций к Петру Порошенко Национальный банк признал его деловую репутацию небезупречной. Как сообщила пресс-служба регулятора, такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял на заседании 28 апреля.

В НБУ объяснили, что, согласно решению СНБО, к Петру Порошенко применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Поскольку Порошенко является владельцем существенного участия в "Международном инвестиционном банке", к нему применяются требования по деловой репутации, контроль за соблюдением которых осуществляет Национальный банк.

"Применение к Петру Порошенко экономических и других ограничительных мер (санкций) является прямым основанием для признания деловой репутации небезупречной", - отметили в Нацбанке.

Видео дня

При этом, как отметил регулятор, признание деловой репутации владельца существенного участия банка небезупречной никоим образом не ограничивает деятельность банка и выполнение его обязанностей перед клиентами.

Санкции против Петра Порошенко

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против олигархов - Петра Порошенко, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.

По словам Зеленского, санкции против народного депутата и бывшего президента были Петра Порошенко введены из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: