Затопленные дворы, дома и огороды: паводок на Ивано-Франковщине наделал вреда на 400 миллионов гривен – глава ОГА

Пик стихии в области ожидается завтра.

Для преодоления последствий паводка в Ивано-Франковской области, по предварительным данным, необходимо не менее 400 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе онлайн-брифинге рассказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Виталий Федорив.

По его словам, практически во всех районах наблюдается значительное подтопление жилых домов, дворовых хозяйств, приусадебных участков, сельхозугодий.

«В результате стихии в Верховинском районе отрезанными оказались 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим. Имеют место разрушения защитных дамб, берегов рек, размыв дорог и их перекрытие из-за оползней. Было заблокировано движение на автодороге государственного значения в с. Микуличин. По состоянию на данное время он восстановлен, а вот проезд на трассе Криворивня-Черновцы полностью заблокирован. По прогнозам, ожидаются сильные осадки и дальнейшее значительное повышение уровней воды в реках. Пик стихии ожидаем завтра», - рассказал он.

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По словам Федорива, вчера состоялось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, образован постоянно действующий штаб по ликвидации последствий стихии.

Он добавил, что органами государственной власти и местного самоуправления совместно с аварийно-спасательными службами проводятся первоочередные восстановительные и спасательные работы и эвакуационные мероприятия, уточняются необходимые суммы средств для проведения работ.

«Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам, составляет более 400 млн грн. Нами подготовлен соответствующий проект обращения к Кабинету министров Украины о выделении средств на преодоление этой ситуации. Из областного бюджета также выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии», - рассказал Федорив.

Как сообщал УНИАН, до конца суток 23 июня в Черновицкой и Ивано-Франковской областях прогнозируют чрезвычайно сильные дожди. Объявлен ІІІ уровень опасности ( красный).

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