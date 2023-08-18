Компания PariMatch, в отношении которой Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции сроком на 50 лет из-за связей с Россией, нашла способ восстановить часть бизнеса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Forbes.

Речь идет о разработчике программного обеспечения для организации азартных игр Gr8 Tech, который ранее назывался Parimatch Tech.

Указанная компания до сих пор является фигурантом расследования украинских правоохранителей по факту легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, утверждает Forbes.

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"Речь идет об аресте 163,9 млн GR8 tech у АО "Асвио Банк" и счетов еще двух компаний, принадлежащих Белорусской, в рамках открытого в сентябре 2022-го досудебного уголовного расследования БЭБ. Оно продолжается по нескольким статьям об экономических преступлениях, в частности легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов и тому подобное. В начале мая адвокат "ПМ Тек" пытался обжаловать арест, однако судья оставил его в силе", - говорится в статье.

В настоящее время компания косвенно принадлежит Reten Entertainment LTD.

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату СНБО и правоохранительных органов из-за попыток PariMatch обойти санкции из-за связи с Россией.

В частности КРАИЛ сообщил СНБО о появлении букмекера BuddyBet, который через офшор Winever BV из Кюрасао связан с подсанкционным PariMatch.

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор. В санкционный список попали несколько структур букмекерского бренда Parimatch.