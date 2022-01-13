Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому административному иску.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве просит Окружной административный суд Киева взыскать более 200 тысяч гривень налогового долга с председателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Истец - Главное управление ГНС в Киеве, ответчик - Виталий Шабунин.

В исковых требованиях ГНС просит суд принять решение о взыскании с банковских счетов Шабунина 227 437 гривень, что равно налоговому долгу.

Читайте такжеНалоги задним числом: Гетманцев рассказал, что ждет украинцев, которые купят квартируСейчас суд решает, открывать ли производство по этому административному иску.

Сам Шабунин пока воздерживается от комментариев.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут ввести массовые проверки не только доходов, но и расходов граждан. Контроль доходов граждан будет иметь смысл только при введении контроля расходов.

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