Сервис OnlyFans заплатил более миллиона долларов за 2023 год.

Так называемый "налог на Google" обеспечит поступления в бюджет за 4 квартал 2023 года более 2,5 млрд гривен. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в Telegram.

"96 поданных деклараций обеспечат поступления в бюджет на сумму 2,513 млрд грн (30,1 млн евро и $34,4 млн). По отношению к III кварталу сумма поступлений увеличилась на 421 млн гривен", – написал депутат.

По его словам, крупнейшими плательщиками в IV квартале 2023 года стали: Google; SONY; Etsy; Apple; Meta Platforms; Wargaming Group; Netflix.

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"А для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans, отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и уплатила 1,273 млн долларов", – отметил Гетманцев.

Он добавил, что международные компании не ждут наступления предельного срока и уже уплатили 86% начисленных налогов – 2,17 млрд гривен.

Налог на Google-что известно

Как писал УНИАН, в декабре Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию, управляющую сайтом PornHub.

В 2021 году в Украине был принят закон О "налоге на Google" (№4184), согласно которому интернет-гиганты, работающие в Украине, должны платить налоги в украинский госбюджет.

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