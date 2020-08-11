В НБУ подсчитали все жалобы украинцев на банки с начала года

Каждый день украинцы фиксируют не менее ста жалоб на работу банков.

Нацбанк Украины во втором квартале текущего года получил и обработал около 9400 обращений потребителей финуслуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Примерно такое же количество жалоб регулятор зафиксировал и в предыдущем квартале. Отмечается, что треть обращений относительно работы банков (623) имели признаки нарушения прав потребителей финуслуг.

На что жалуются украинцы

Ключевые темы обращений и жалоб потребителей связаны с:

условиями кредитных каникул (270 письменных обращений и 430 звонков в контакт-центр);

правомерностью жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности (268 письменных обращений и 382 звонков в контакт-центр);

сложностями в снятии валюты с депозита (58 письменных обращений и 77 звонков в контакт-центр);

списанием средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту;

самовольным изменением тарифов обслуживания без информирования клиентов и опубликования изменений на веб-сайте за 30 дней;

введением новых комиссий без предупреждения;

непрозрачным раскрытием информации об акционных предложениях в рекламе.

6 тысяч звонков в контакт-центр

Больше всего потребители обращаются в Нацбанк через контакт-центр.

«Количество звонков в контакт-центр выросло на 10% по сравнению с первым кварталом 2020 года — до 6104. Это связано с тем, что граждане чаще обращались в Нацбанк за разъяснениями, в частности в связи с карантинными ограничениями, введенными для борьбы с пандемией коронавируса», — отметили в НБУ.

Также сообщается, что во втором квартале выросло количество обращений в контакт-центр по работе финансовых компаний. Отмечается, что это обусловлено приближением сроков ввода в действие закона о «сплите», который вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Читайте условия договора

В НБУ рекомендовали потребителям финуслуг внимательно читать все условия предоставления услуг — не только кредитный или депозитный договор, но и анкету клиента, договор обслуживания, условия и правила обслуживания в банке. Также регулятор советует всегда уточнять полную стоимость услуги и в случае, если потребитель считает, что банк нарушил его права — написать обращение непосредственно руководителю банка. Если банк не реагирует на жалобу, — следует обращаться в Национальный банк.

Молодежные кредиты

21 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3718 «Об основах молодежной политики», которым предусматривается предоставление молодежи льготных кредитов на получение высшего образования.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление, реформирующее механизм получения социального жилья в Украине. Как отметили в Минсоцполитики, отныне встать на социальный квартирный учет и в дальнейшем улучшить жилищное положение станет легче.

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