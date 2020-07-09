"Мисто Банк" улучшил финансовые показатели

Банком соблюдены все нормативы капитала.

В течение июня 2020 года было завершено программу капитализации АО «Мисто Банк», улучшено финансовое состояние и повышены нормативы капитала, - сообщает пресс-служба банка.

По состоянию на 01.07.2020 показатели деятельности активы АО «Мисто Банк» составили 1 444 млн.грн, в том числе высоколиквидные средства – 234 млн.грн. Капитал – 253 млн.грн, результат деятельности – 39 млн.грн.

Банком соблюдены все нормативы капитала:

- регулятивный капитал (Н1) - 212 млн.грн. (нормативное значение не менее 200 млн.грн.)

- норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) - 20,1% (нормативное значение не менее 10%)

- норматив адекватности основного капитала (Н3) - 14,5% (нормативное значение не менее 7%).

Также сообщается, что банком соблюдены все нормативы ликвидности, в частности коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) составляет 200,4% (нормативное значение - не менее 100%), и полностью выполнены нормы обязательного резервирования.

Все указанные показатели подтверждаются данными статистической отчетности, которая ежедневно подается в Национальный банк Украины. Банк продолжает работать в обычном режиме и выполнять свои обязательства перед клиентами и вкладчиками, - сообщает пресс-служба АО «Мисто Банк».

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