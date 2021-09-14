Правительство ожидает положительное решение о выделении следующего транша в рамках текущей программы сотрудничества.

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 18 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеУкраина рассчитывает получить в ноябре второй транш от ЕС - Шмыгаль

"Подтверждено, что 18 сентября в Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, это будет онлайн-миссия, поскольку растет заболеваемость COVID. Эта миссия будет завершающей в подготовке к выдаче следующего транша. Мы выполнили все условия, все показатели, которые были прописаны в меморандуме с МВФ, поэтому мы ожидаем положительного завершения этой миссии", - сказал он.

По словам премьера, правительство ожидает получить следующий транш от МВФ до конца года.

"Ожидаем, что ориентировочно в конце ноября или начале декабря возможен транш МВФ. После миссии пять-семь недель проходит на заседание борда МВФ, после чего сразу идет транш... Транш должен быть в размере 750 миллионов долларов", - сказал он.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

В августе Украина получила от МВФ более 2,7 млрд долл. вследствие распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам фонда в восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии.

9 сентября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что по плану второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

Автор: Дмитрий Шварц