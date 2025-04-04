Узнайте, на сколько изменится размер минимальной заработной платы

Размер минимальной заработной платы интересует многих украинцев, ведь именно такую ставку предлагают некоторые работодатели. В последний раз "минималку" поднимали в апреле 2024 года. Мы разобрались, как изменится минимальная зарплата в Украине в 2025 году и можно ли рассчитывать на повышение выплат.

Какая минимальная зарплата в Украине с 1 апреля 2025

Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, минимальная зарплата в 2025 году не изменится, поскольку для её повышения не выделено финансов в государственном бюджете. Это - часть договоренности Украины с МВФ. Правительство не будет повышать "минималку" из-за обязательств перед международными партнерами.

Таким образом, минимальная зарплата в Украине в 2025 году составит 8000 гривен в месяц или 48 гривен в час. Когда эта сумма возрастет - на данный момент неизвестно.

Видео дня

По факту украинцы на "минималке" станут получать даже меньше, чем раньше. Ведь сумма 8000 гривен - это размер зарплаты до вычета налогов. В этом году в Украине выросли налоги и военный сбор. Сотрудник на минимальной зарплате получит "на руки" 6160 гривен.

Прожиточный минимум в 2025 году тоже поднимать не будут. Он останется на уровне 3028 гривен для трудоспособных украинцев, 2361 гривни - для нетрудоспособных, 2563 гривен для детей до 6 лет и 3196 гривен для детей 6-18 лет.

Ранее мы рассказывали, какой будет минимальная пенсия в Украине в 2025 году. Размер пенсионных выплат зависит от стажа и зарплаты, но пенсионер не может получать меньше 2361 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: