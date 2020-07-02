В Украине сломали схемы с налоговыми «скрутками» - Минфин

В Минфине полагают, что незаконные схемы ликвидированы.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что за последние два месяца в налоговой сфере удалось "сломать" ряд схем с минимизацией уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

По словам Марченко, есть все основания считать, что эти незаконные схемы ликвидированы. Об этом он заявил в ходе брифинга.

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"Налоговое давление на доходы физлиц за июнь составило 3,4%. Это самый большой показатель за последние 2 года. Это говорит о том, что нам удалось за последние два месяца "сломать" схемы скруток и других проблем с фиктивным налоговым кредитом, которые до этого были в налоговой. Это перевыполнение плана бюджета в объеме 6,4 млрд грн было достигнуто именно благодаря этому. Поэтому на сегодня есть все основания считать, что больше схем с НДС у нас не будет", - заявил Марченко.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Офисе генерального прокурора заявили об аресте 75 млн грн предприятий, задействованных в так называемых "скрутках" с НДС. Арест наложен с целью прекращения деятельности фиктивных субъектов хозяйствования.

29 мая 2020 года Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в рамках дела относительно так называемых "скруток" с налогом на добавленную стоимость.

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