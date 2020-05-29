ГБР провело более 20 обысков в налоговой в деле о "скрутках" с НДС (фото)

Обыски в рамках производства по фактам незаконного формирования налогового кредита по НДС проведены в помещениях ГНС в Киеве, Львовской и Донецкой областях.

Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в рамках дела относительно так называемых "скруток" с налогом на добавленную стоимость.

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Как сообщается на сайте ГБР, обыски проведены в Киеве, Львовской и Донецкой областях.

"Согласно имеющейся информации, должностные лица центрального аппарата и региональных органов Государственной налоговой службы Украины, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость. Таким образом, налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных" групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, в исследуемых эпизодах составляет более 45 млн грн.

В ГБР сообщили, что обыски проведены в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое открыто по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского, под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора и совместно с налоговой службой внутренней безопасности.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Офисе генерального прокурора заявили об аресте 75 млн грн предприятий, задействованных в так называемых "скрутках" с НДС. Арест наложен с целью прекращения деятельности фиктивных субъектов хозяйствования.

***Уманский был назначен на должность министром финансов Украины 4 марта 2020 года, а 30 марта Верховная Рада уволила его с этой должности. После своей отставки Уманский в интервью LB.ua заявил, что бюджет ежемесячно в среднем теряет 5 млрд грн из-за "скруток" с НДС.

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