Рост доходов госбюджета предусматривается на уровне 9,4% к 2020 году.

Министерство финансов планирует обеспечить рост доходной части государственного бюджета на 2021 год за счет более эффективного администрирования налога на добавленную стоимость.

Об этом на брифинге, посвященном презентации проекта госбюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Рост доходов

«Рост доходов предусматривается на уровне 9,4% к этому году. Основной прирост – за счет НДС… Мы не увеличиваем нагрузку на бизнес в условиях кризиса и не предусматриваем существенного роста налоговых поступлений, поэтому перераспределение ВВП через доходы государственного бюджета постепенно уменьшается до 23,5%. Это меньше, чем в этом году», - сказал он.

"Мы не увеличиваем нагрузку на бизнес в условиях кризиса и не предусматриваем существенного роста налоговых поступлений", - заявил Марченко

По словам министра, в следующем году планируется существенно повысить «эффективность внутреннего и импортного НДС».

«Этот год показывает очень существенные возможности по детенизации, по работе со «схемными» кредитами, «скрутками» и так далее. Поэтому основной прирост поступлений был именно по этим налогам», - отметил Марченко.

Поступления от НДС

Как сказано в материалах, опубликованных Минфином, в 2021 году планируется увеличить на 28,7 млрд грн поступления от импортного НДС. Если для таможни план по импортному НДС в текущем году составляет 19,2% от объема импорта, то на 2021 год этот показатель увеличен до 19,6%.

Что касается Государственной налоговой службы, то предполагается, что она в 2021 году обеспечит дополнительно 53 млрд грн поступлений по внутреннему НДС. При этом в нынешнем году план по данному показателю составляет 2,8% ВВП, а на 2021 год установлен на уровне 2,9% ВВП.

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров 15 сентября подаст в парламент проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Также он сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

31 августа 2020 года представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил о том, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Дмитрий Шварц