Средства получены в результате размещения шести пакетов облигаций в гривне и одного – в долларах.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 декабря привлекло в государственный бюджет 15,962 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи шести пакетов гривневых облигаций на сумму 3,3 миллиарда гривень, 1,02 миллиарда гривень, 1,9 миллиарда гривень, 824,4 миллиона гривень, 313,8 миллиона гривень и 2,8 миллиарда гривень сроком обращения 84, 189, 322, 798, 1260 и 1540 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,00%, 10,49%, 11,22%, 11,67%, 11,89% и 12,04% годовых.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 204,1 миллиона долларов сроком обращения 316 дней, со средневзвешенной ставкой доходности 3,79%. Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 5,8 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 миллиарда гривень, 2,8 миллиарда долларов и 630 миллионов евро.

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Автор: Екатерина Жирий