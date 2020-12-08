Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 декабря привлекло в государственный бюджет 15,962 миллиарда гривень.
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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи шести пакетов гривневых облигаций на сумму 3,3 миллиарда гривень, 1,02 миллиарда гривень, 1,9 миллиарда гривень, 824,4 миллиона гривень, 313,8 миллиона гривень и 2,8 миллиарда гривень сроком обращения 84, 189, 322, 798, 1260 и 1540 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,00%, 10,49%, 11,22%, 11,67%, 11,89% и 12,04% годовых.
Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 204,1 миллиона долларов сроком обращения 316 дней, со средневзвешенной ставкой доходности 3,79%. Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 5,8 миллиарда гривень.
Что этому предшествовало
- В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
- Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 миллиарда гривень, 2,8 миллиарда долларов и 630 миллионов евро.
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