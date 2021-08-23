Средства распределяются между странами в зависимости от их квоты в МВФ.

Международный валютный фонд выделил странам мира рекордные 650 млрд долларов в рамках общего распределения специальных прав заимствования (СПЗ).

Соответствующее решение МВФ вступило в силу сегодня, 23 августа, сообщается на сайте организации.

Украина из этой суммы получит без условий и обязательств 2,7 млрд долларов.

В целом развивающимся странам МВФ предоставит 275 млрд долларов.

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"Крупнейшее в истории выделение специальных прав заимствования - около 650 миллиардов долларов США - вступает в силу сегодня. Это является значительным толчком для мира и, если его разумно использовать, является уникальной возможностью для преодоления этого беспрецедентного кризиса. Выделение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономики - дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от более дорогого внутреннего или внешнего долга. Страны могут использовать пространство, предусмотренное выделением СПЗ, для поддержки своей экономики и активизации борьбы с кризисом", - заявила управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, средства распределяются между странами в зависимости от их квоты в МВФ.

Дополнительные деньги МВФ

В начале августа Международный валютный фонд утвердил допэмиссию специальных прав заимствования на сумму 650 млрд долл., из которых Украина получит 2,7 млрд долл. Средства должны поступить в Украину 23 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МВФ. "Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию Независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, с выделенными средствами от МВФ в рамках распределения дополнительной эмиссии СПЗ и перевыполнением плана доходов бюджета Украина спокойно пройдет пик долговых выплат в сентябре.

Автор: Александр Топчий